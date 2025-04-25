積金評級：4月MPF人均料蝕9100元　股票基金全錄虧損

積金評級估算，以截至4月22日數據計算，強積金4月份投資虧損約為3.24%，每人平均虧損約9,100港元；年初至今投資虧損將約為0.64%，每名成員平均虧損約1,800港元。

該機構稱，強積金4月份月初至今投資虧損約為3.24%，為強積金推出以來第27個最差的單月回報表現；如市場在4月份最後一周保持不變，強積金年初至今投資虧損將約為0.64%，是自2025年以來年初至今回報表現首次跌入虧損區域，亦是自2022年以來最差的首4個月累計回報表現。

4月份所有股票基金類別均出現虧損。香港及中國股票基金月初至今下跌約7.11%，目前是4月份表現最差的強積金資產類別。但由於今年開局表現強勁，年初至今仍以3.99%的回報率排名第二，這是自2021年以來最佳的首4個月回報表現。

美國股票基金4月份月初至今下跌約5.94%，是自2023年10月以來首次連續第三個月下跌。該資產類別年初至今下跌約10.89%，是自強積金推出以來第二差的首4個月回報表現。

計入4月份供款後，估算截至4月底強積金總資產約為1.298萬億港元，按月減少約396億港元，年初至今則增加約71億港元，為強積金推出以來的第五高水平，相當於每名成員平均帳戶結餘約270,800港元，較3月份減少約8,300港元，年初至今則增加約1,500港元。