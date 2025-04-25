美國據報對與華有關聯TP-Link進行反壟斷調查

外媒引述知情人士透露，美國正就TP-Link Systems的定價策略展開反壟斷調查。與中國有關聯的網絡路由器製造商在TP-Link，總部位於加州，在美國市場佔據主導地位。

知情人士稱，除了定價問題，TP-Link在美國不斷增長的市場佔有率，是否構成國家安全威脅也是調查重點。此項調查始於去年底拜登政府期間，並且在特朗普就任總統後繼續進行。

據報，美國司法部反壟斷部門檢察官正調查，TP-Link有否存在掠奪性定價行為(predatory pricing)，即是以低於成本的價格出售商品，以奪取市佔率，並在削弱或淘汰競爭對手之後，再把價格提高。

知情人士提到，調查人員擔心TP-Link的定價行為，可能削弱其他不構成國家安全威脅的公司在美國市場的競爭力。另外，司法部官員據報仍在調查該公司的企業結構。

報道引述TP-Link在聲明指，未收到司法部任何查詢，但承諾如果接獲，公司會全力配合。此外，該公司否認以低於成本出售產品，強調其定價政策透明且公平。

TP-Link去年分拆為兩個實體，分別位於美國加州及中國深圳。外媒此前報道，接受司法部調查的美國實體仍在中國有大量業務。