證監會梁鳳儀：金融市場前景不明朗　須將巨變轉為進步動力

香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，隨着貿易戰不斷升溫，全球經濟前景蒙上陰霾，並引發股票和債券市場動盪，對於資本市場監管者而言，確保市場堅韌和穩健，同時讓金融機構準備好應對不確定是首要，直言金融市場的前景驟然變得不明朗，而市場波動將成為新的常態，故市場必須將當前的巨變，轉化為推動市場進步的動力。

她指出，緊張的地緣政治局勢，是其中一股變革的力量。美國的最新舉措，勢必進一步重塑全球供應鏈的格局。在廣泛的不確定性下，國際貿易和投資將受創，全球的生產總值增長將放緩，而對成熟和新興市場的信心均受到動搖。另一股變革的力量來自於新興科技，包括區塊鏈和生成式人工智能，但同時帶來新風險。

她提到，為克服挑戰，要制定清晰一致的計劃，而證監會會增強市場韌力、保持市場的效率和競爭力、進一步提升市場的闊度和深度、利用創新科引領金融市場走向未來，以確保香港市場保持堅韌和具競爭力。

她強調，舊有的國際秩序已受撼動，但新的秩序仍有待形成。在這段過渡期，堅守監管的原則和合作的信念更重要，因是資本市場韌性和持續發展的堅強後盾，而國際監管合作，將更為重要。