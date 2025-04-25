中生製藥：派安普利單抗注射液獲美國FDA批准上市

派安普利單抗是目前唯一採用IgG1亞型並進行Fc段改造的新型差異化PD-1單抗，能夠更有效增強免疫治療療效，且減少不良反應。目前，派安普利單抗已獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准四項適應症，包括：聯合化療一線治療轉移性鼻咽癌、聯合化療一線治療局部晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌、單藥治療至少經過二線系統化療的復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤、以及單藥治療二線及以上轉移性鼻咽癌。此外，2024年11月，派安普利單抗聯合安羅替尼一線治療晚期肝細胞癌的新藥上市申請已獲NMPA受理。

集團將積極推進派安普利單抗的適應症開發，加速開拓國際市場，滿足全球患者的迫切臨床需求。