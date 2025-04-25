住宅貶值成交量又創新高　一樓盤錄多宗跌價五成個案...

政府放寬100元印花稅至400萬元或以下物業，成為二手業主出貨「救生艇」。綜合市場資料，3月全月出現逾460宗住宅帳面貶值轉讓個案，按月急增約80%，更打破去年撤辣後錄逾448宗的單月紀錄，料再創新高。後市未被看好，樓價跌幅持續擴大，上月湧現至少5宗跌幅超過50%的二手買賣，按月勁升約1.5倍。

綜合市場資料，2月全月出現至少256宗貶值成交，3月整體二手交投量顯著增加下，期內貶值個案按月亦大增至少205宗，蒸發樓價金額逾10億港元。上月出現至少34宗持貨約3年或以下帳面跌價交易，按月再增逾30%，沙田星凱‧堤岸2座單位，持貨約半年以645萬元轉手，帳面跌價約3.2%，料為持貨最短線轉讓。

事實上，樓價跌勢持續，業主及銀主都趁市況轉旺，都願以較大折讓出貨，上月貶值個案中，有約73宗的跌價幅度達30%或以上，佔比約15.8%；期間，以屯門掃管笏緹岸的貶值幅度最大，並錄至少4宗跌幅超過50%的二手轉讓，全屬銀主單位，貶幅介乎約52.4至59.3%，其中，2期3A座中層P室，實用面積約223方呎，售價175萬元，呎價約7,848元，近5年樓價帳面跌約255萬元，為樓價蒸發幅度最大個案。

此外，3月貶值轉讓中有106宗為樓價400萬元或以下個案，佔整體比例約23%，樓價跌幅介乎約0.6至59.3%。由於細價屋苑成交顯升，元朗上月出現最少64宗跌價成交，佔全區同期買賣比例逾45%。相比向來屬重災區的將軍澳，差幅僅約4宗，該區上月錄至少68宗貶值買賣，當中逾51%來自日出康城二手屋苑。屯門亦出現至少55宗。