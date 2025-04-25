Apple iPhone 17印度生產面臨挑戰？據報供應鏈設備出口受阻...

有報道指，今年初內地當局拒絕讓某蘋果公司(Apple Inc.)設備供應商將生產iPhone 17的機械設備出口至印度，外媒最新指，這反映蘋果公司努力將更多生產線轉到印度時面臨挑戰。中美貿易緊張加劇，蘋果公司意識到過度依賴中國的風險，並開始使供應鏈多元化。

蘋果公司已在印度組裝約20%的iPhone，惟經過數年努力才實現。儘管如此，蘋果公司長期目標是將約一半iPhone產線轉出中國。惟中國延後iPhone生產設備出口申請或直接拒絕，使蘋果公司計劃變得複雜。鴻海中國工廠出口批准時間從兩周延長至4個月，影響到蘋果公司生產進度。

為應付困境，蘋果公司的供應商甚至設立公司在東南亞購買機械設備，然後運至印度鴻海工廠，顯示蘋果公司對全球供應鏈挑戰仍具靈活性及創新性。

全球市場不斷變化，蘋果公司的供應鏈策略如何變化，是業界關注焦點。蘋果公司的印度擴張計劃不僅影響生產力，也可能成為中美貿易摩擦重要的籌碼。蘋果公司如何在複雜環境找到平衡，也是發展關鍵。