ZA Bank：復活節北上消費額飆近9成　列跨境生活四新常態

數字銀行ZA Bank用戶消費數據顯示，今年復活節四日連假期間，用戶北上消費金額按年大增近9成，簽賬筆數亦較去年大幅增長8成半，當中45%交易集中於晚上6時至凌晨2時期間進行，反映在長假期的帶動下，跨境消費需求遠超去年，呈現出頻率更高、內容更豐富的趨勢。

ZA Bank零售貸款及卡業務主管朱宗焜表示，跨境消費已成為港人生活的一部分，公眾對相關金融服務的需求，正從單純的交易便利，轉向生活整合與智能體驗。

該行另一份報告顯示，去年用戶北上消費總金額較2023年大增逾2倍，人均消費亦按年錄得4成增長，反映北上不再只是短暫出遊，而是融入港人生活節奏，「跨境生活圈」已逐步成形。

報告揭示了2024年四大跨境生活新常態。報告指出，體驗類消費暴升，「買快樂、買生活感」成主流，當中娛樂、美容、健康、旅行等的「體驗類消費」總支出較2023年大幅增加逾110%。同時，Z 世代與年輕千禧族成消費主力，18至35歲的年輕用戶佔ZA Card北上消費人數超過7成。

事實上，內地夜經濟持續擴張，晚上6時至凌晨2時的夜間消費人數按年升超過50%。另隨着內地電子支付高度普及，2024年透過 ZA Card綁定第三方錢包的交易總額按年爆升 260%，佔整體北上消費總額高達6成。綁卡用戶交易頻率高於非綁卡用戶，特別受到年輕族群青睞，跨境支付體驗更便捷無縫。