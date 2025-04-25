孩之寶：倘美對華產品徵收145%關稅　今年恐損失逾23億

美國玩具公司孩之寶(Hasbro)管理層在電話會議表示，如果美國對中國徵收145%的關稅，預計其利潤或將損失高達3億美元(約23.4億港元)。

財務總監兼營運總監Gina Goetter指，公司的預測是假設中國關稅的各種情形，稅率由50至145%不等，全球其他地區則為10%。公司預期，在得到任何緩解措施前，今年盈利將遭受約1億至3億美元衝擊。

行政總裁Chris Cocks表示，雖然沒有哪間公司可以獨善其身，不過孩之寶已做好充分準備。他又稱，孩之寶維持業績指引，是受惠於強勁的遊戲及授權業務，以及戰略靈活性。惟他指，長期關稅會造成結構性成本，並加劇市場不可預測性，最終導致價格上漲。「為了消化成本增加及股東利潤減少，我們可能會出現裁員的情況。」

孩之寶玩具部門的大部分產品都是中國製造，Cocks表示，正探索將供應鏈轉移到其他國家的方案。「我們在美國生產棋類遊戲時，這裏的生產成本比在中國高得多。」他補充，該公司可以將培樂多(Play-Doh)的採購來源，從中國轉移到位於土耳其的工廠，在這種情況下，土耳其製造商將把貨物由歐洲轉運至美國，中國工廠則可以填補歐洲這空缺。