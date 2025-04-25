報告：亞太區首季銀團貸款額縮近4成　港貸款額少26%

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據與分析服務（Data & Analytics）發布2025年第一季亞太地區銀團貸款回顧報告，亞太地區（日本外）第一季度銀團貸款額僅為773億美元，按年下降38%，是⾃2012年第一季以來最低季度，當季涉額為622億美元。數據反映出市場對美國總統特朗普政策不確定性的擔憂，尤其是進口關稅以及降息步伐慢於預期關稅。

首季，香港貸款市場表現疲軟，本地藍籌股企業借款及併購融資活動均顯得清淡。香港貸款總額年減26%，僅錄得186億美元，創下2015年第一季以來最差同期表現。由於中美利差持續，中資企業的離岸貸款規模進一步收縮，第一季中資企業融資僅89億美元，較上季的167億美元銳減46.7%，較2024年同期的148億美元下滑近40%。

中國市場季內的銀團貸款規模較去年同期大幅下滑71%，降至147億美元，遠低於2024年同期的506億美元，主要受累於經濟減速和房地產行業持續危機的影響。中國69%的貸款用於資本支出，反應儘管面臨更廣泛的經濟挑戰，但基礎設施和工業項目的投資仍在持續進行。

東南亞市場中，印尼、新加坡和越南表現亮眼，其他亞洲市場活動減少。新加坡佔該地區貸款總額的79%以上，以136億美元位居榜首，越南和印尼也呈現強勁增長態勢，按年增長分別為111%及71%。