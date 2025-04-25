二手樓價指數按周微升0.01%　向下調整勢頭未變

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.37點，按周微升約0.01%。貿易戰升溫，全球經濟衰退風險加劇，樓市氣氛轉淡，買家採取觀望態度，二手成交減少，相信整體樓價繼續向下調整未變。今周指數仍未反映環球股市急挫的影響，加上近日有大型新盤減價促銷成市場焦點，搶去部份二手客源，樓價走勢受壓偏軟。CCL再跌3.37點或約2.47%便達到第二季目標133點水平。

CCL仍處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。財案後5周樓價累升約1.10%，2025年樓價暫時累跌約0.92%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升約0.38%，較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.73%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.65%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.24點，按周跌約0.07%。CCL(中小型單位)報136.19點，按周跌約0.05%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌約0.73%及約0.55%，指數同樣處於2016年8月底水平。CCL(大型單位)報137.28點，按周升約0.33%，指數仍在2016年8月底水平徘徊。

四區樓價二跌二升，走勢反覆。新界西CCL_Mass報125.47點，按周跌約1.04%，連升5周後回落。港島CCL_Mass報134.83點，按周跌約0.49%，連跌3周共約2.8%。新界東CCL_Mass報約150.18點，按周升約0.3%，結束兩周連跌。九龍CCL_Mass報135.08點，按周升約0.69%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別處於2016年5月底、9月中、10月初及11月中水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌約0.92%，CCL Mass跌約0.64%，CCL(中小型單位)跌約0.59%，CCL(大型單位)跌約2.53%，港島跌約2.70%，九龍升約0.95%，新界東升約1.21%，新界西跌約2.25%。