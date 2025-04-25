騰訊雲支援天星銀行採用雲端服務　料可年慳數百萬成本

天星銀行表示，現有技術架構正面臨營運成本高昂、資源靈活性及擴展性不足，以及業務迭代速度緩慢等挑戰，某程度上制約了銀行業務的快速發展。該銀行與騰訊雲2023年12月啟動上雲計劃，騰訊雲為天星銀行制定詳細技術方案及遷移計劃，分三個階段實現安全、平穩、高效的雲端遷移。

在安全體系建設方面，天星銀行採用分層架構設計，按業務特性進行分區隔離，並結合騰訊雲全面的安全產品，於各關鍵節點構建防護體系，全方位保障客戶資料安全。透過邊緣安全加速平台，將內容加速與邊緣安全相結合，進一步提升業務源頭安全性。

金融行業尤其是銀行業，對IT系統穩定性及安全性要求極高。騰訊雲為天星銀行設計多層業務容災架構，涵蓋流量接入、業務應用及數據存儲等層面，實現跨可用區（AZ）的業務雙活容災架構，確保系統即使遭遇極端故障，亦能在數十秒內完成切換。此外，天星銀行可充分利用騰訊雲的可觀測平台，實時監控所有業務節點運作狀態。

數據遷移是上雲過程中最關鍵的環節，騰訊雲就此提供專業遷移工具及專家服務，協助銀行按業務需求進行適配、改造及遷移。在關鍵的數據庫遷移過程中，先透過遷移評估工具生成報告，評估所需改造工作量；完成程式碼改造後，再利用騰訊雲數據庫 DBbridge 遷移工具實現數據同步，最終完成業務流量切換。整個遷移過程成功率達100%，未出現業務回退或資料回溯等問題。