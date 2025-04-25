莎莎第4財季整體營業額跌7.2%　內地同店銷售挫14.9%

集團線上銷售下跌21%至1.39億元，主要因為中國內地經濟疲弱，集團調整當地線上業務布局；港澳線上銷售則保持平穩發展，東南亞方面以第三方電子商貿平台合作為主，並錄得36.5%的按年增長。線上業務佔集團總營業額的14.4%。

受惠於中國內地旅客「一簽多行」等有利旅遊業的政策，集團核心市場港澳地區的旅客量持續回升，令集團的線下營業額有所好轉。第四季港澳營業額為7.71億元，按年跌幅由頭三季的20.4%、16.4%及 8.1%，顯著收窄至期內的3.6%。

值得注意的是，期內，內地同店銷售按年跌14.9%。此外，內地線下銷售按年下降41%至2,390萬元，令當地總銷售額按年下跌40.5%至8,930萬元。與去年同期相比，線下店舖減少14間，較上一個季度減少兩間。線上業務佔該地區總銷售額的 73.2%，本財政年度上半年則為82.7%，維持相若的水平。集團會因應當地消費市場變化，強化線上業務，令退貨率維持在較低的水平，確保業務穩健發展。