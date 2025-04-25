內地客去年新造保費628億元　按年增6.5%

保險業監管局公布2024年臨時統計數字，期內毛保費總額達到6,378億元元。當中，源自內地訪客的新造保單保費為628億元，上升6.5%，佔個人業務總新造保單保費28.6%，這些保單大部分以非整付方式支付，終身壽險、危疾及醫療保險分別佔總數的59%、28%和5%。

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為2,198億元，上升21.4%，主要包括非相連個人業務的2,081億元，上升22.8%，當中可細分為分紅業務的1,824億元和其他業務的257億元；以及來自相連個人業務的112億元。保險公司共發出約70,000份合資格延期年金保單，引進保費45億元或個人業務總額2.1%。

去年，長期有效業務的保費收入總額為5,374億元，上升11.4%，主要包括非相連個人業務上升11.2%至4,718億元、相連業務上升1.8%至240億元，及退休計劃業務上升22%至357億元。給付保單持有人的申索和利益總金額合計3,525億元，上升6%。

在2024年，一般業務的毛保費及淨保費分別為1,005億元和697億元，已償付申索毛額合計530億元。整體經營利潤為81億元，其中承保利潤佔33億元。

直接一般業務方面，毛保費及淨保費分別為514億元和358億元，已償付申索毛額合計281億元。意外及健康業務、一般法律責任（包括僱員補償）業務、財產損壞業務和汽車業務的毛保費分別佔228億元、121億元、62億元和54億元。整體承保利潤達12億元，受惠於一般法律責任（包括僱員補償）業務及財產損壞業務的顯著貢獻，惟部分被金錢損失業務和意外及健康業務錄得的損失所抵銷。

分入再保險業務方面，毛保費及淨保費分別錄得490億元和339億元，已償付申索毛額為250億元。毛保費主要源於財產損壞業務、意外及健康業務以及一般法律責任業務。整體承保利潤為21億元，主要來自財產損壞業務。