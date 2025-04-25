香港寬頻：集團少受美關稅影響 進出口客戶僅佔企業客0.3%
2025年04月25日 19:46
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余頌廷（左）、楊主光（中）
美國掀起關稅戰影響環球企業，香港寬頻(01310)持股管理人、副主席兼行政總裁楊主光表示，集團抗逆能力較強，行業較少受地緣政治等不穩定性因素影響。他指，集團現有商業客戶中，僅5%客戶的業務類型為進出口；而依據政府數據，僅有6.5%進出口商將貨品出口至美國，即受關稅政策影響的客戶僅佔所有企業客戶的0.3%。
香港寬頻半年EBITDA(除息、稅、折舊和攤銷前利潤)按年增5%至12.1億元，楊稱集團業務具有韌性，可以持續產生經常性收入，相信未來業績會繼續向好。
截至今年2月底，該企的住宅客戶按年跌6%至90.1萬戶，但每月每戶平均收入(ARPU)升3%至186元；企業客戶按年維持約9.7萬戶。他預期，未來數年可在北部都會區吸取新客戶，華為預期可於今年第四季完成鋪設其本港25Gbps光纖網絡，屆時用戶覆蓋率將達100%，有效提升公司競爭力。
談及TPG Wireman擬向中國移動香港出售公司約15%股權，楊主光指，交易屬買賣雙方之間的事，自己難以代為回答。不過，董事局仍分別與中移動、環電(HGC)主要股東I Squared Capital商討，且各方未達成共識，又相信股權易手後，公司業務一切如常。
集團再融資進度方面，集團持股管理人及財務總裁余頌廷指，在關稅戰下難以預測融資成本，因此公司亦不猜測息口，但仍會關注現金流表現，以為再融資提供空間。楊主光補充，銀行對貸款予香港寬頻興趣極高，相關貸款預先認購倍數達到4.5倍。