香港寬頻：集團少受美關稅影響　進出口客戶僅佔企業客0.3%

香港寬頻半年EBITDA(除息、稅、折舊和攤銷前利潤)按年增5%至12.1億元，楊稱集團業務具有韌性，可以持續產生經常性收入，相信未來業績會繼續向好。

截至今年2月底，該企的住宅客戶按年跌6%至90.1萬戶，但每月每戶平均收入(ARPU)升3%至186元；企業客戶按年維持約9.7萬戶。他預期，未來數年可在北部都會區吸取新客戶，華為預期可於今年第四季完成鋪設其本港25Gbps光纖網絡，屆時用戶覆蓋率將達100%，有效提升公司競爭力。

談及TPG Wireman擬向中國移動香港出售公司約15%股權，楊主光指，交易屬買賣雙方之間的事，自己難以代為回答。不過，董事局仍分別與中移動、環電(HGC)主要股東I Squared Capital商討，且各方未達成共識，又相信股權易手後，公司業務一切如常。

集團再融資進度方面，集團持股管理人及財務總裁余頌廷指，在關稅戰下難以預測融資成本，因此公司亦不猜測息口，但仍會關注現金流表現，以為再融資提供空間。楊主光補充，銀行對貸款予香港寬頻興趣極高，相關貸款預先認購倍數達到4.5倍。