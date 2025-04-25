龔成：優質企業的基本定義係...

優質企業的價值長遠向上，帶動股價長期正面，投資者買中優質股，贏面會較大。雖然優質股中短期股價都會波動，但只要投資者耐心持有，等企業成長，投資回報率往往都不差。

--何謂優質股--

優質股就是優質的企業，企業擁有一些獨特的優勢，可以令其「比其他企業獲利」更多，而這些特點更令企業可以處於一個「持續賺錢的狀態」，那麽到底甚麽樣的特點可以定位為優質股？其中包括：

˙壟斷企業

˙消費壟斷企業

˙擁有企業規模

˙入門門檻高

˙擁有競爭優勢

˙產品簡單

˙擁有品牌價值

˙管理層理性

你可以審視一下自己持有的股票有沒有以上的特點，從而辨別自己是否持有優質的資產。

--何為護城河？--

對巴菲特有認識的投資者，會會聽過「護城河」，這是巴菲特選股，獲取倍計回報的其中一個指標。因為優質的企業通常都有護城河，擁有一定的競爭優勢。那麽，就讓我們看看何謂護城河：

˙有利的行業結構

行業結構是護城河的一種，如果行業的入門門檻很高，競爭者根本無法進入，原有的企業就會收到保護。

˙品牌優勢

品牌優勢很好理解，當企業擁有一個有價值的品牌，在消費者的心目中就有「與眾不同」的感覺，因爲這點的不同，消費者會更愿意花高點的價錢去買這不同，否則，企業只能打「價格戰」，對企業絕對沒有好處。蘋果公司(APPL)就是一個例子，一部手機就算再貴都會有人搶著購買，因爲蘋果公司已經在消費者心目中建立品牌，知道了它的「與眾不同」。

˙擁有高技術

˙擁有特有强項

如果企業有獨特性，有其他企業沒有的强項，就會令企業「不一般」，別人靠減價競爭，有獨特性的企業可以不受影響。

˙獨特的商業模式

獨特的商業模式也可以是一個優勢，例如：戴爾電腦（DELL)就是利用一套具有相當競爭力的直銷模式高速成長。

以上是尋找優質企業的一些重點，大家可以從上市公司中，尋找一些擁有上述特質的企業，作為選股的方向。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)