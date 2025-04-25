美孚三房減至710萬元沽　持貨2年帳蝕90萬

指標藍籌屋苑再錄損手成交。荔枝角美孚新邨三房單位，減價至710萬元成交，原業主持貨僅約兩年，帳面蝕讓90萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯謝國安表示，北角健威花園C座低層1室，實用面積約446方呎，兩房間隔，區內用家以518萬元購入，呎價約11,614元，原業主於2009年6月以約237.8萬元購入，帳面獲利約280.2萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角港運城2座中層C室，實用面積約620方呎，兩房間隔，望樓景，叫價920萬元，減價50萬元，成交價870萬元，呎價約14,032元，原業主於2011年1月以約557.2萬元購入。

●美聯陳彪稱，鰂魚涌太古城4月暫錄約23宗買賣，屋苑建安閣高層E室，實用面積約580方呎，兩房間隔，最初叫價約758萬元，經議價後以740萬元易手，呎價約12,759元，原業主於2008年8月以約418萬元購入，近17年帳面獲利約322萬元。

●美聯鄭琨指，西灣河嘉亨灣5座中層B室，實用面積約749方呎，套三房間隔，最初叫價1,550萬元，吸引換樓客承接，經議價後以1,518萬元易手，呎價約20,267元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨4月暫錄約23宗買賣，將追平上月全月26宗，該盤3期吉利徑6號高層D室，實用面積約670方呎，三房間隔，原先叫價720萬元，以710萬元易手，呎價約10,597元，原業主於2023年3月以800萬元購入，持貨約2年帳面需蝕讓90萬元。

●美聯黃育強稱，西南九龍匯璽2B座低層D室，實用面積約351方呎，一房間隔，新買家為投資客，斥資725萬元承接單位作收租之用，呎價約20,655元，原業主於2017年4月以約681萬元購入，持貨約8年帳面賺約44萬元，升值約6.5%。

●美聯易秉中指，紅磡黃埔花園3期1座中層E室，實用面積約681方呎，套三房連士多房間隔，望內園景，叫價880萬元放盤約兩個月，近期獲區內換樓客洽詢，議價後以838萬元承接，低於市價約5%，呎價約12,305元。

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新界區

●中原何文俊表示，將軍澳天晉II 2A座中層B室，實用面積約943方呎，套三房間隔，另設儲物房及工人套房，望中央公園景，最初叫價1,680萬元，減價120萬元，以1,560萬元沽出，呎價約16,543元，原業主持貨近11年半，帳面可獲利343.37萬元。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳維景灣畔3座中層H室，實用面積約516方呎，兩房間隔，新買家為上車客，以688萬元成交，呎價約13,333元，原業主為宗教團體，擁有同屋苑多個單位，上址2013年以約570萬元購入，帳面獲利約118萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山迎海‧星灣2座低層H室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望園景，放盤約兩個月，叫價700萬元，減價105萬元，以595萬元獲買家承接，減幅約15%，呎價約11,996元。

●中原侯惠良表示，沙田及大圍4月暫錄約60宗二手買賣，按月跌約3成，其中沙田蔚景園2座高層B室，實用面積約379方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，議價後以492萬元獲承接，呎價約12,982元。

●中原溫志樑指，火炭駿景園4月暫錄約7宗買賣，屋苑5座高層複式戶，實用面積約1,294方呎，套三房及工人套房間隔，議價後以1,520萬元沽出，呎價約11,747元，新買家為區內家庭，原業主於2020年以1,800萬元購入，約5年帳蝕約280萬元，貶值約15.6%。

●中原周志華表示，粉嶺牽晴間4月暫錄約7宗買賣，屋苑12座中層E室，實用面積約384方呎，兩房間隔，叫價約425萬元，日前議價後以400萬元獲承接，呎價約10,417元，原業主於2019年以500萬元購入，持貨約6年帳面蝕100萬元，期內貶值約20%。

●中原楊浩鴻表示，上水海禧華庭4月暫錄約2宗買賣，該盤1座中層E室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，議價後以388萬元易手，呎價約9,923元，原業主持貨約4年帳面蝕112萬元，期內貶值約22.4%。

●中原王勤學稱，元朗尚柏中層J室，實用面積約282方呎，一房間隔，叫價300萬元，最新以282萬元沽出，呎價約10,000元，原業主於2024年10月以約250.4萬買入，持貨約6個月帳面獲利31.6萬元，升值約12.6%。

●美聯蔡沚錡表示，元朗洪水橋翠峰第28座中層戶，實用面積約1,001方呎，套三房連儲物房間隔，叫價約800萬元，由於市場調整，叫價亦有所下調，同區用家終以633萬元承接，呎價約6,324元，原業主於2012年4月以643.5萬元購入，約13年帳蝕約10.5萬元。

●祥益黃文樂指，屯門公屋山景邨景貴樓高層20室，實用面積約424方呎，單位為銀主盤，做價較低，綠表客原居於同屋苑，毋須重新適應環境，於未補價第二市場以120萬元購入上址自住，呎價約2,830元。

●置安居蘇永耀表示，屯門新屯門中心7座高層D室，實用面積約501方呎，兩房間隔，叫價420萬元，放售數天即售出，成交價400萬元，呎價約7,984元。

●祥益邱家邦稱，屯門居屋兆禧苑A座低層5室，實用面積約363方呎，放盤不足24小時，區內客表示自己熟悉該區，即一筆過於已補價自由市場以256萬元購入作投資用途，呎價約7,052元，低於市價。

●中原凌活忠表示，荃灣萬景峯1座極高層B室，實用面積約670方呎，套三房間隔，叫價1,250萬元，經買家議價後，減價75萬元，以1,175萬元成交，呎價約17,537元，新買家為換樓客。

●利嘉閣關騰達稱，東涌藍天海岸2座中層C室，實用面積約911方呎，套三房連工人房間隔，望內園景及海景，家庭客向業主議價洽購，終以965萬元購入，呎價約10,593元。

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