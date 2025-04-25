新盤周五錄18宗成交　新界票王盤超購逾116倍

新盤市場於周五(25日)暫錄約18宗成交，大埔低密度項目以逾半億元沽出一座洋房。新界票王開售在即，西沙大型項目首輪銷售經核數後，共接獲逾3.7萬張入票，超額認購逾116倍。

●大埔林海山城洋房成交價5,600萬

●元朗朗天峰特色戶雙破頂價沽

●西沙SIERRA SEA首輪核數後錄逾3.7萬票

●何文田站瑜一‧天海兩房售1,201萬

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周五(25日)再售出兩房單位，本月成交量暫錄約101宗，套現逾11.6億元。項目最新售出第2B座9樓B室，實用面積525方呎，向西九龍方向，採兩房梗廚間隔，成交價為1,201.2萬元，呎價為22,880元。發展商指，同類型單位自月中推出後已沽出26伙，明日起將推售新一批向西九龍的高層兩房梗廚單位。

●沙田名日‧九肚山四房海景戶呎售約19,226元

●屯門帝灣居三房呎售約8,709元

華業(控股)旗下屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，周五(25日)售出三房單位。中原地產青山公路副區域營業董事余國忠表示，上述為5樓A室，實用面積1,286方呎，採三房套房連儲物房間隔，成交價1,120萬元，呎價約8,709元。買家為換樓客，另斥資180萬元購入一個車位，鍾情單位闊落實用，購入作新居。

●屯門掃管笏凱和山周內累沽36伙