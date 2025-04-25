新盤周五錄18宗成交 新界票王盤超購逾116倍
2025年04月25日 21:34
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新盤市場於周五(25日)暫錄約18宗成交，大埔低密度項目以逾半億元沽出一座洋房。新界票王開售在即，西沙大型項目首輪銷售經核數後，共接獲逾3.7萬張入票，超額認購逾116倍。
●大埔林海山城洋房成交價5,600萬
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周五(25日)售出1座洋房，為山城徑27號，實用面積3,302方呎，採五房間隔，設有升降機，地庫提供兩個停車位，外連648方呎花園及539方呎天台，成交價5,600萬元，呎價約16,959元。資料顯示，該項目由14座分層大樓及36座洋房組成，共提供262伙，至今累售約113伙，總成交金額逾27.5億元。
●元朗朗天峰特色戶雙破頂價沽
嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，周五(25日)招標售出頂層特色單位，為第1B座28樓B室，實用面積523方呎，兩房連梗廚間隔，附設101方呎平台及523方呎天台，成交價907萬元，呎價約17,342元，成交價及呎價均創項目新高。據悉，上述單位買家可享有一個車位的認購權。
●西沙SIERRA SEA首輪核數後錄逾3.7萬票
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，首輪銷售已經截票。發展商公布，經核數後共接獲37,374個購樓意向登記，當中包括544票為代理入票。按周六(25日)首輪以價單形式發售的318伙計算，超額認購逾116倍。資料顯示，該盤已刷新全港歷來新盤收票量次高紀錄，亦貼近現時榜首油塘親海駅II，於2023年8月所創下逾3.8萬票的紀錄。
●何文田站瑜一‧天海兩房售1,201萬
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周五(25日)再售出兩房單位，本月成交量暫錄約101宗，套現逾11.6億元。項目最新售出第2B座9樓B室，實用面積525方呎，向西九龍方向，採兩房梗廚間隔，成交價為1,201.2萬元，呎價為22,880元。發展商指，同類型單位自月中推出後已沽出26伙，明日起將推售新一批向西九龍的高層兩房梗廚單位。
●沙田名日‧九肚山四房海景戶呎售約19,226元
內地客為新盤市場生力軍。長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周五(25日)通過招標售出四房海景單位，為第2座19樓C室，實用面積1,226方呎，屬四房雙套連工作間間隔，可享開揚沙田海景和馬場景致，成交價2,357.1萬元，呎價約19,226元。據悉，買家為內地客。
●屯門帝灣居三房呎售約8,709元
華業(控股)旗下屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，周五(25日)售出三房單位。中原地產青山公路副區域營業董事余國忠表示，上述為5樓A室，實用面積1,286方呎，採三房套房連儲物房間隔，成交價1,120萬元，呎價約8,709元。買家為換樓客，另斥資180萬元購入一個車位，鍾情單位闊落實用，購入作新居。
●屯門掃管笏凱和山周內累沽36伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周五(25日)錄得1宗兩房單位成交，周內累沽36伙。是日最新售出第1座12樓E室，實用面積477方呎屬兩房開放式廚房設計，成交價443.1萬元，呎價約9,289元。據悉，買家有見項目入場門檻低，可即買即住，故購入作自住用途。