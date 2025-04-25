香港消費市道疲弱　莎莎料全年純利瀉6成　譚仔亦盈警

化妝品零售商莎莎國際預計，截至今年3月底止年度純利介乎約7,000萬至8,000萬元，按年下跌介乎63.47至68.03%。

港澳銷售額料跌12%

莎莎國際盈利減少，主要由於集團營業額按年下跌10至11%，其中集團核心市場港澳地區的銷售額預計按年下跌11至12%，而該市場佔集團總營業額約76%。港澳市場跌幅主要由於香港居民持續北上消費及外遊，以及港澳地區的內地旅客旅遊方式改變，偏好體驗式旅遊而非以購物為主，加上美元持續強勢，令旅客在港澳地區消費減少。

該企同日披露截至3月底止的第四季度營運數據，期內營業額為9.66億元，按年跌7.2%；其中線下銷售錄得8.26億元，按年跌幅由上半財年的17.4%及第三季的7.9%，收窄至期內的4.4%，而線下業務佔集團總營業額的85.6%。

譚仔盈警 受累外賣優惠

此外，從事連鎖飲食的譚仔國際預計，截至今年3月底止年度純利將按年減少約30至35%，主要是集團加大外賣平台折扣優惠力度，且第三方外送服務所產生的佣金及手續費持續增加，嚴重影響期間的盈利能力。