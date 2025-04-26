陳政深：港股暫告喘穩 抖氣再定後向

港股上周走穩，恒指險守20天線。本周四天市，共升585點，且連升兩星期，升幅逾5%。然而，投資者亦須留意，指數已出現三連陰，從技術上而言，是次反彈頂部出現此情況，或意味後市須經一段調整。

宏觀環境而言，目前市場對關稅問題的憂慮已略為減退，其關注點亦已漸落於企業的業績之上，美股的資金流走情況，應可暫告一段落。如此一來，港股未必有太大的下調壓力，惟上升動力亦未見得太強，展望五月上旬，指數或會在21,500點至22,600點的區間上落。

偉易達派息一向慷慨，過去五個年度派息比率均逾70%，對上四年更達99%，以其現價計，股息率達9厘，相當具防守力。其股價已經跌得甚殘，管理層亦在業績內預計，2025年全年的收入將錄得增長，其動力更將來自美國，主要受惠集團於當地的領導團隊正推行經重整的銷售及市場推廣策略，綜上因素，其股價目前實具一定值博率。中線阻力位可上望60元，止蝕參考放於支持位48元。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)