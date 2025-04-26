美聯布少明料SIERRA SEA租金回報約4.5至5厘

布少明指，SIERRA SEA為市場矚目的大型地標項目，故推出以來深受市場關注，並凍結及吸納大批購買力。該行客源中，以新界區客人為主，佔約七成，而九龍及港島區客則佔約三成。另外，項目投資客比例亦相對較高，當中約有六成為用家，另有四成屬長線投資客，估計項目呎租可約達45元水平，租金回報亦約有4.5厘至5厘。值得留意，項目入場門檻較低，加上項目環境及配套吸引，故亦不乏大手客垂青，佔比約有三成。

他稱，市場聚焦上述大型新盤，由於項目向隅者眾多，勢於短期內加推及進行次輪推售，滿足市場及向隅的買家。而預計本周末一手市場交投火熱，帶動週末一手交投飆升，並創自3月首個周末後的新高。預期4月全月一手交投將錄得約1,100宗，而5月份將有望2,000宗。至於二手交投則因一手搶客，短期內交投保持平穩。