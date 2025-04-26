美聯：本年迄今一手成交近2成屬400萬元或以下　創2013年以來新高

今年有不乏細價新盤推售，配合2月底財政預算案宣布將400萬元或以下物業印花稅降低至100元，推升400萬元或以下一手成交量。據美聯物業研究中心綜合「一手住宅物業銷售資訊網」資料及市場消息，年內(截至4月24日)400萬元或以下一手成交量共錄得953宗，已達至去年全年1,127宗約84.6%，已創9年次高；值得留意，若以400萬元或以下一手成交量佔整體一手成交量比率計算，本年已達18.9%，即年內一手成交接近2成屬400萬元或以下，相關比率較去年全年約7.2%大幅增加11.7個百分點，更創自2013年4月「一手住宅物業銷售條例」生效後的新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，今年市場不乏細價盤推售，截至4月24日為止，400萬元或以下一手成交最多的4個新盤中，屯門黃金海灣系列(包括珀岸及意嵐)錄最多此類細價物業，其次是元朗朗天峰，第三位是大埔上然第一期及第二期，緊隨其後是天水圍YOHO WEST PARKSIDE。單以上述4個項目合計，已錄761宗400萬元或以下一手成交，佔同期全港同類銀碼953宗接近8成。

隨着今年有不少細價一手成交，導致年內平均每宗一手成交金額顯著下跌。據資料顯示，本年(截至4月24日)平均每宗一手成交金額約880萬元，比起去年全年平均約1,213萬元大減約27.5%，並創自2013年4月「一手住宅物業銷售條例」生效後的新低。