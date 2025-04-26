香港置業料4月將軍澳30屋苑錄約150宗註冊　創5個月新高

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，本月至今(截至24日)二手住宅(包括二手私人住宅及二手公營房屋)錄3,526宗註冊，已超3月全月的3,383宗約4.2%；當中將軍澳區30個私人屋苑錄123宗二手住宅註冊，更超3月全月的109宗約12.8%，按月表現跑贏大市，暫創4個月新高；若以目前註冊進度，料全月錄約150宗，屆時將創5個月新高。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，4月註冊個案一般主要反映3月市況。

本月至今將軍澳區30個私人屋苑中，有11個屋苑二手住宅註冊量已超上月全月水平；當中LP6錄11宗註冊，已超上月全月的2宗4.5倍；蔚藍灣畔及緻藍天各錄得5宗註冊，其中蔚藍灣畔已超過上月全月的1宗4倍，緻藍天已超上月全月的2宗1.5倍。

相反，同樣有11個屋苑二手住宅註冊量仍未及上月全月水平；當中領凱及晉海各錄得1宗註冊，同樣仍較上月全月的3宗低約66.7%；都會駅錄3宗註冊，亦較上月全月的9宗低約66.7%。

至於將軍澳區30個私人屋苑本月至今二手住宅註冊量排名方面，新都城以15宗註冊居榜首，已追平上月全月水平；MALIBU以12宗註冊排第二，已超3月全月的10宗20%；按月表現突出的LP6以11宗註冊排第三。