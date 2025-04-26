郭家耀：招金礦業受惠金價展望向好

世界黃金協會報告最新指出，全球市場因關稅不確定性、美國經濟數據疲軟及地緣政治風險而波動，導致黃金價格創下歷史新高，現貨價一度突破每安士3,500美元，年初至今上漲達33%。美國的經濟數據顯示，失業救濟申請降至兩個月低點，但費城聯邦儲備銀行的製造業指數卻跌至兩年低點，顯示出經濟的不穩定性。零售銷售月增1.4%，主要因關稅前的消費增長，但住房開工率卻下降了11.4%。此外，美國宣布對中國半導體出口的新限制。

歐洲央行早前第三次減息0.25厘，至2.25厘，顯示出對經濟衰退的擔憂，英國的通脹率降至2.6%，但隨着能源價格可能反彈，未來的通脹壓力仍然存在。亞洲方面，中國第一季的GDP增長5.4%超出預期，但第二季可能放緩，隨着零售銷售和工業生產的加速，經濟表現仍需觀察。另一方面，印度的通脹率降至3.34%，但貿易赤字擴大至215億美元，表明經濟面臨挑戰。綜觀各國經濟前景存在引憂，不確定性持續，各大央行未來利率下行概率增加，匯率波動性強，有利金價前景。近日因中美貿易戰有緩和迹象，避險需求降溫，金價借勢出現調整，正好屬分段吸納機會。

招金的核心業務盈利能力持續增強，特別是在全球黃金供應緊張的背景下，公司的成長潛力更加明顯。透過現有金礦的產能釋放及對國外礦業的併購，招金礦業的產量增長動力持續。公司的海域金礦擁有212.21噸的黃金儲量，並預計在2025年全面投產後，年產量將達到15至20噸，佔公司現有產能的50%。此外，招金透過收購鐵拓礦業及科馬洪金礦，進一步提升新增產量，未來每年可額外帶來超過5噸的黃金產量。招金業績延續增長勢頭，受惠金價展望向好，後市前景樂觀。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)