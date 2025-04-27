鄺紫珊：關稅陰霾　投資自保有法

美國特朗普政府關稅政策持續反覆，針對近期國際形勢，市場普遍憂慮關稅對企業盈利的影響。中美貿易戰雖有望降溫，現階段市場不確定性仍然存在，正如特朗普所說，肯定對等關稅不會是「零」，預期全球經濟肯定會因此受影響，相信全球經濟布局也會重整。

面對目前不確定形勢，策略上可考慮多元化布局，股票資產可布局中國與新興亞洲關於人工智能(AI)與內需題材的投資，並配置固定收益資產，如政府債券或企業信用債券。

近期黃金價格創新高，黃金雖然與風險資產相關性較低，具備一定避險功能，但其波動幅度也不低，故不一定能降低投資組合風險。在利率回升及風險資產再受青睞時，金價也將回調，建議在配置上，黃金比重也應作適度調整。由於利率政策走勢是影響金價的重要變數之一，市場仍在觀望聯儲局6月是否減息，將左右黃金升勢。

此外，聯儲局未來的降息決策仍需要參考實際經濟數據，美國當地通脹及就業情況均是未來決策重點。聯儲局重申須維持物價穩定與通脹預期控制，明顯淡化市場對減息時間的預期。特朗普的對等關稅很大程度導致通脹預期升溫，聯儲局將可能把減息幅度調低，至明年或維持不變，故對該局而言，對等關稅的不確定性確實影響決策難度。

近期因關稅戰等市場不確定性因素，部分資金轉向流入歐洲股票基金。本月歐洲央行一如預期調低政策利率0.25厘，央行亦表示，通脹有望逐步回落。在貨幣寬鬆政策下，有助企業盈利增長、推動企業投資，進而刺激經濟增長。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊