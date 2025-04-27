陳樂怡：華力谷內需餐飲股受惠

關稅戰消息混亂，恒生指數短線料跟隨貿易戰發展上落，初步阻力見於4月初下跌裂口頂部22,638點。

儘管單價受壓，但訂單量保持強勁增長，同店銷售仍可逆市增長2.5%，成本費用率普遍下降，租金、員工薪酬、營銷成本佔比均見改善，相信隨着規模效應擴大，成本節省效應將更明顯。去年門店經營利潤率按年改善0.7個百分點至14.5%。

店效改善之外，開店節奏保持積極，公司指引今年開店300家，去年淨增長240家。達勢積極開拓新城市，滲透率提升，持續為銷售注入動力，利好盈利前景。隨着內地進一步加大促消費政策力度，有助推動餐飲行業增長。

估值上，該股現價對應2025財年市銷率2.3倍，市場預測2024至2027財年經調整利潤年複合增長率達44%，目標價115元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)