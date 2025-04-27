內地首季規模以上工企利潤按年增0.8%

中國國家統計局公布，首季中國國規模以上工業企業獲利總額15,093.6億元，較去年同期增長0.8% ，營業收入32.14萬億元，增長3.4%。

規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額5,599.5億元，按年減1.4% ；股份制企業實現利潤總額11,101.5億元，增長0.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額3,883.5億元，增長2.8% ；私人企業實現利潤總額3,709.7億元，下降0.3%。

國家統計局工業司統計師于衛寧表示，工業企業利潤上年全年按年下降3.3%，轉為增長0.8% ，扭轉了自上年三季度以來企業累計利潤持續下降的態勢。他解讀，內地着力打好宏觀政策「組合拳」，政策效應持續釋放，帶動工業企業利潤由降轉增，裝備製造業、高技術製造業利潤支撐作用明顯，工業經濟發展質效持續提升。

于衛寧續指，整體來看，第一季規模以上工業企業獲利延續持續恢復態勢，現階段外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，但今年以來宏觀政策效應持續顯現，增量政策和存量政策協同發力，推動工業經濟實現良好開局。下階段將進一步抓好政策落實、落地、落細，更大程度釋放政策潛能，促進工業企業效益持續向好恢復。