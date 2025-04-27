大鱷巴斯：美國會勝出中美貿戰　質疑中國經濟增長5%屬謊言

長期看淡中國經濟的「大鱷」、對沖基金海曼資本管理(Hayman Capital Management)創辦人巴斯(Kyle Bass)近日接受外媒訪問時稱，美國在中美貿易戰中處於有利地位，最終可望勝出，原因是中國經濟所承受的衝擊大得多。

他相信美國可能在貿易爭端中佔上風，原因是中國經濟似乎更容易受關稅影響，美國則在談判中都可能比中國堅持得更久。

巴斯引用中國政府數據，美國每年從中國進口約4,400億美元的商品，約佔中國國內生產總值(GDP)的2%；相比之下，中國每年從美國進口的商品僅約1,400億美元，僅佔美國GDP約0.47%。這意味着若中美貿易中斷，中國經濟可能受的打擊更大，尤其是中國自疫情以來經濟表現持續疲弱。

他續稱，中國經濟放緩以及債券市場孳息率上升，顯示投資者認為在中國投資風險更大。中國的銀行業、房地產及青年失業方面均面臨危機，中國對外宣稱經濟增長5%，這顯然完全是謊言。美國是全球最大的消費國家，肯定能比中國撐得久。

儘管中國否認與美國正在進行貿易談判，但巴斯認為談判很可能已經在進行中，又指中國永遠不會承認正進行談判、也不承認在談判中處於所謂的「弱勢」地位。他又指出在這些談判中，中國確實處於不利位置。