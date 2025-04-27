銷美iPhone擬遷印度組裝　分析批不切實際　大削Apple目標

蘋果公司(Apple Inc.)據報計劃在明年年底前將所有銷往美國的iPhone全面轉移到印度製造，Moffett Nathanson資深分析師Craig Moffett認為，將美國iPhone組裝轉移到印度的計劃都不切實際。他將蘋果公司的目標價從每股184美元，下調至141美元，意味着較上周五收盤價低逾三成。

外媒報道，Moffett對蘋果公司將生產移至印度是否能降低與關稅相關的成本感到質疑，因為iPhone的零件仍將在其他國家生產。他認為，關稅帶來一大堆問題，搬到印度並不能解決所有問題，雖然遷往印度確實在一定程度上有幫助，但對所帶來的作用成疑。

他又認為，蘋果仍然依賴中國的供應鏈，而且可能會面臨阻力，向印度多元化發展並非易事。更關鍵的是，全球貿易戰是一場雙線戰爭，影響成本和銷售，將組裝業務遷至印度可能有助於解決成本問題，但銷售可能是更大的問題。

他續指，儘管蘋果公司仍然擁有出色的資產負債表和強大的消費者業務，但現實情況是，當公司產品將被徵收高額關稅，而且宏觀經濟因素或拖低消費者需求，對於企業來說並沒有甚麼好的解決辦法。與此同時，蘋果公司也沒有得到業界的幫助來緩衝關稅的衝擊。