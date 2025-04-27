補貼政策提振 內地首季智能手機出貨量增5% 小米奪冠
2025年04月27日 15:10
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市場調研機構Canalys最新數據顯示，中國首季智能手機市場出貨量達7,090萬部，受到中國補貼政策提振及消費復甦推動，按年溫和增長5%，延續自2024年開始的復甦趨勢。另預期，去年中國人工智能(AI)手機的滲透率已達22%，預計在2025年將突破40%。
其中，小米集團(01810)出貨量達1,330萬部，按年增長40%，相隔十年重返第一位，市場份額19%，按年增長5個百分點。華為緊隨其後，出貨1,300萬部；OPPO、vivo分別以1,060萬部和1,040萬部的出貨量位列第三和第四。蘋果出貨920萬部，按年下跌8%，排名第五。
Canalys研究經理劉藝璇(Amber Liu)表示，中國一月份落地的的購機補貼政策，對於市場表現有所拉動，且總體較為溫和，一定程度上促使部分消費者提前換機，但其更多體現為需求的時點前移，而非帶來新增的有機增長。
她指，從廠商角度來看，整體備貨策略保持理性，市場庫存水位維持在相對健康的區間。除了短期的需求提振，補貼政策的深遠影響更可能體現在渠道結構的調整。為鞏固市場地位及推動高端化，廠商的渠道投入聚焦於品牌店覆蓋擴張、實體店購物體驗提升，及渠道深度合作，而補貼政策進一步鞏固了大型零售渠道與天貓、京東等主流電商平台的優勢地位。