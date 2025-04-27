西沙SIERRA SEA加推133伙 折實價327萬起
2025年04月27日 16:56
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左為雷霆，右為陳漢麟
焦點新盤銷情報捷，發展商隨即加推。新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周日(27日)上載價單4號，提供133伙，折實平均呎價約11,588元。新地副董事總經理雷霆表示，項目昨日首輪發售的價單單位全數沽清，連同最新招標售出的5伙特色戶，至今合共售出323伙，並套現逾17億元。由於市場仍有大量向隅者，已原價加推新一批單位，稍後亦有機會推出全新一期項目。
新地代理執行董事陳漢麟稱，價單4號的單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎301至700方呎，折實價327.16萬至875.92萬元，折實呎價約10,124至13,123元。項目今日起會繼續收票，預計將會再次加推及安排周末作次輪銷售。
他續指，該盤最新通過招標沽出的5伙特色單位，成交價介乎580萬至1,943萬元。售價最高為Aqua Avenue第3座的29樓D室，實用面積996方呎，採四房間隔，外連276方呎平台及762方呎天台，成交呎價約19,508元。有一組買家斥資約3,200萬元連購兩伙頂層特色戶。至於，昨日首輪銷售的買家中，投資者佔約三至四成，而內地客則佔整體近兩成。