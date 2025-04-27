西沙SIERRA SEA加推133伙　折實價327萬起

新地代理執行董事陳漢麟稱，價單4號的單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎301至700方呎，折實價327.16萬至875.92萬元，折實呎價約10,124至13,123元。項目今日起會繼續收票，預計將會再次加推及安排周末作次輪銷售。

他續指，該盤最新通過招標沽出的5伙特色單位，成交價介乎580萬至1,943萬元。售價最高為Aqua Avenue第3座的29樓D室，實用面積996方呎，採四房間隔，外連276方呎平台及762方呎天台，成交呎價約19,508元。有一組買家斥資約3,200萬元連購兩伙頂層特色戶。至於，昨日首輪銷售的買家中，投資者佔約三至四成，而內地客則佔整體近兩成。