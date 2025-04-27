港3月商廈租賃成交按年升4成　九龍空置率顯著改善

隨着金融及教育行業擴展步伐加快，商廈租賃需求穩步上升。中原(工商舖)統計顯示，3月商廈錄得558宗租賃成交，涉及樓面面積約177.9萬方呎，較2月的455宗及約115萬方呎，分別上升約22.6%及約54.8%，按年則增約40.6%及40%。九龍空置率改善顯著，港島整體則持平。

該公司寫字樓部董事陳雁樓表示，據資料顯示，3月有不少大型機構重組租用樓面，當中金融機構中信里昂證券以約133.6萬港元租用金鐘太古廣場1期低層全層，涉及面積約16,700方呎，平均呎租約80元。

據了解，中信里昂證券為商廈的長期租客，自2000年起進駐，目前已租用太古廣場1座17至19樓全層，以及低層部分單位，是次擴充辦公樓面，反映對香港業務前景看好。

至於甲級商廈空置率方面，3月港島區整體空置率錄得約13.86%，按月下降約0.07個百分點。部分核心區重新釋放供應，空置率稍微回升，其中金鐘空置率約8.54%，按月微升約0.21個百分點，按年則減少約0.76個百分點。中環區錄得約14.61%，按月上升約0.34個百分點，按年上升約2.5個百分點。

九龍區整體空置率按月表現大致不俗，3月整體空置率錄得約15.66%，按月下降約0.28個百分點，惟較去年同期仍增加約1.7個百分點。至於，尖沙咀最新錄得約8.04%，按月下降約0.22個百分點，按年亦大幅下降約1.62個百分點。此外，九龍灣亦有顯著跌幅，錄得約23.58%，按月減少約0.68個百分點，惟按年仍上升約1.38個百分點。

陳表示，上月商廈租賃市場無論是成交宗數或租用面積都有顯著升幅，特別是銅鑼灣、尖沙咀、九龍灣等商貿核心區租盤漸獲市場吸納。然而，本港經濟面臨關稅戰等環球不明朗因素影響，市場氣氛轉淡。

不過，個別企業因應市況未明而轉買為租，亦有趁租金回調之際進一步重整租用樓面規模，因而可消化部分交吉樓面。

此外，由於教育局宣布將逐步放寬自資院校招收內地學生限額，教育機構為擴大招生積極部署，積極物色大樓面單位作辦公或校舍之用，支撐本地商廈租務市場，預料4月整體市場將保持平穩向好。