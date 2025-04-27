【新股專輯】再多6間A股公司擬在港上市　市值合計逾千億元

A股上市公司陸續來港！上周五(25日)向聯交所遞表的5間企業中，其中3間是是A股公司，包括零食生產商三隻松鼠、無線通信模組提供商廣和通，及模擬晶片提供商納芯微。另外，化工新材料公司國恩股份、人工智能(AI)技術平台公司雲天勵飛，及車胎生產商玲瓏輪胎均在上周宣布計劃來港上市。以上周五市值計，6間企業的市值共約1,055.09億元人民幣(下同)。

三隻松鼠上周五市值達119.3億元，2024年盈利4.07億元，按年增長85.51%；收入106.22億元，按年升49.29%；毛利率按年增加1.1個百分點至23.8%。是次集資所得將用於加強供應鏈；加強銷售網絡及品牌知名度；拓展產品組合及品牌；用於戰略聯盟和收購；以及用於營運資金及其他一般企業用途。

市值190.44億元的廣和通，2024年利潤6.76億元，按年增長19.79%；收入按年升23.34%至69.71億元。集資所得將用作研發；在深圳建設製造設施；償還若干計息銀行借款；用於戰略投資或收購；以及用作營運資金及其他一般企業用途。

納芯微市值是三企中最多，達263.54億元。不過，市場競爭加劇，導致公司調整產品價格，以維持價格競爭力，2024年虧損擴大至4.02億元，2023年同期蝕3.05億元；收入19.6𣂁元，按年增加49.53%。集資所得將用於提升底層技術能力及工藝平台；豐富產品組合；擴展海外市場；用於戰略投資或收購；以及用作營運資金及其他一般企業用途。