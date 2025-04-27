信和逾千萬推廣費迎接五一長假　料集團商場整體人流增一成

信和集團旗下商場於五一長假期，積極推廣香港不同地區旅遊資源，集團資產管理董事蔡碧林表示，今年首季訪港旅客人次明顯上升，踏入五月份，香港亦將迎來多項大型活動，相信會進一步吸引旅客來港旅遊，故此，集團旗下商場以逾千萬元推廣費迎接五一長假期，預期5日假期集團商場整體人流按年上升約10%。

集團特別於五一長假期在屯門黃金海岸首度舉辦大型無人機匯演及繡球花節，以逾萬朵繡球花為主題打造「黃金海岸繡球花節」主題活動，活動首晚將推出「Love in the Sky 無人機匯演」，1,288架無人機將於活動首晚於黃金海岸一帶上空「繡」麗綻放，位處屯門多個地方均能觀看得到。

黃金海岸商場亦將會化身「繡球花小鎮」，特設兩大主題場景，包括長達120米「繡球海濱長廊」及療癒感滿滿的「繡球水韻花園」。黃金海岸大草坪將會一連五日舉行「繡球花節市集」，有超過50個特色攤檔進駐。

此外，尖沙咀中港城海豚池平台花園亦會舉行大型音樂會，至今邀請了超過40個演出單位，讓廣大樂迷近距離欣賞偶像獻唱。不同活動讓市民和旅客一同探索香港不同的打卡點及歡度假期。

同時，集團旗下商場亦推出連串獎賞活動，讓顧客在購物及餐飲均可盡享優惠。由5月1日至14日，旗下四大商場屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地及元朗朗壹廣場夥拍香港及及內地支付平台，推出大型推廣活動「信和集團商場5.1狂搶折」，送出超過51,000份皇牌禮品、立減券、免費泊車券和其他精選商戶優惠。

另外，即日起S+ REWARDS會員憑指定信用卡於指定商場消費可獲高達港幣2,280元現金券。而灣仔利東街除了向會員提供每日最高300元消費回贈外，更會免費向訪港旅客派發精選商戶現金券。