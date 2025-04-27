新界票王開售　新盤市場周末錄360宗成交

受惠新界票王開售，新盤市場於周末兩日錄得約360宗成交，較對上一周僅約60宗，大幅增加5倍。西沙項目首輪銷情報捷後，發展商打鐵趁熱，隨即加推，並籌備次輪銷售。

●西沙SIERRA SEA加推133伙 折實價327萬元起

●大學閣四房成交價7,900萬元

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周日(27日)公布以招標形式售出第1座12樓B室，實用面積1,584方呎，屬四房雙套間隔，成交價7,900萬元，呎價約49,874元。據了解，買家為內地家庭客，看好港島傳統豪宅地段保值能力。集團銷售總監封海倫表示，集團將繼續採取惜售策略，未來推出單位具一定提價空間，亦會保留部分單位作收租之用。

●屯門掃管笏凱和山兩日沽4伙

●元朗洪水橋滙都只餘最後15伙待售

●何文田站瑜一‧天海月內累沽104伙

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周六(26日)以招標形式售出3伙2房單位，包括第1A座27樓B室，實用面積591方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價2,074.71萬元，呎價約35,105元。據了解，購入該單位的內地買家早於月初曾以同一價錢購入相鄰高層2房單位。發展商指，項目自4月初現樓登場後，不足一個月已沽出104伙，套現逾12.1億元。

●藍田KOKO MARE兩房呎售約20,478元

會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，周六(26日)錄得8座20樓D室的成交，單位實用面積490方呎，採兩房間隔，成交價1,003.4萬元，呎價約20,478元。發展商指， 整個 KOKO HILLS 系列至今售出891伙，已套現逾87億元。