新界票王開售 新盤市場周末錄360宗成交
2025年04月27日 19:58
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受惠新界票王開售，新盤市場於周末兩日錄得約360宗成交，較對上一周僅約60宗，大幅增加5倍。西沙項目首輪銷情報捷後，發展商打鐵趁熱，隨即加推，並籌備次輪銷售。
●西沙SIERRA SEA加推133伙 折實價327萬元起
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周日(27日)上載價單4號，提供133伙，折實平均呎價約11,588元，折實價327.16萬至875.92萬元，折實呎價約10,124至13,123元新地副董事總經理雷霆表示，項目昨日首輪發售的價單單位已全數沽清，連同最新招標售出的5伙特色戶，至今合共售出323伙，並套現逾17億元。預計將會再次加推及安排周末作次輪銷售。
●大學閣四房成交價7,900萬元
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周日(27日)公布以招標形式售出第1座12樓B室，實用面積1,584方呎，屬四房雙套間隔，成交價7,900萬元，呎價約49,874元。據了解，買家為內地家庭客，看好港島傳統豪宅地段保值能力。集團銷售總監封海倫表示，集團將繼續採取惜售策略，未來推出單位具一定提價空間，亦會保留部分單位作收租之用。
●屯門掃管笏凱和山兩日沽4伙
新界上車盤交投不斷，路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周末兩日共售出4伙，成交價介乎357.18萬至511萬元，共吸金逾1,648萬元。是日最新售出單位為第1座8樓J室，實用面積381方呎，屬一房開放式廚房設計，以357.18萬元售出 ，呎價約9,375元，買家只需支付100元印花稅入市。據悉，買家為年輕上車客。
●元朗洪水橋滙都只餘最後15伙待售
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，於周末兩日再沽出4伙特色戶，套現逾2,000萬元。集團執行董事關堡林表示，兩期項目至今已累售1,010伙，只餘最後15伙可供出售。項目最新售出的單位包括第1座12樓B02室，實用面積452方呎，屬兩房連天台特色戶，以528.13萬元成交，呎價約11,684元。
●何文田站瑜一‧天海月內累沽104伙
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周六(26日)以招標形式售出3伙2房單位，包括第1A座27樓B室，實用面積591方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價2,074.71萬元，呎價約35,105元。據了解，購入該單位的內地買家早於月初曾以同一價錢購入相鄰高層2房單位。發展商指，項目自4月初現樓登場後，不足一個月已沽出104伙，套現逾12.1億元。
●藍田KOKO MARE兩房呎售約20,478元
會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，周六(26日)錄得8座20樓D室的成交，單位實用面積490方呎，採兩房間隔，成交價1,003.4萬元，呎價約20,478元。發展商指， 整個 KOKO HILLS 系列至今售出891伙，已套現逾87億元。