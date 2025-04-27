嘉湖山莊三房425萬易手　太古城呎價10522元

上車盤樓價受壓，二手業主繼續蝕賣出貨。天水圍嘉湖山莊三房單位，以425萬元易手，持貨約8年帳面蝕8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城4月累錄約25宗買賣，屋苑鳳山閣低層E室，實用面積約689方呎，三房間隔，最初叫價約730萬元，買家為外區客，減價5萬元，即以725萬元成交，呎價約10,522元。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣碧海藍天3座中層D室，實用面積約508方呎，兩房間隔，原先叫價780萬元，議價後區內客以755萬元購入，呎價約14,862元。

●美聯張曉盈指，房協油麻地駿發花園1座中層G室，實用面積約700方呎，套三房間隔，自由市場以790萬元獲承接，呎價約11,286元，原業主於2004年4月以約250萬元購入。

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新界區

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居3座低層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，以425萬元易手，呎價約7,713元，原業主於2017年9月以433萬元購入，持貨約8年帳面蝕8萬元離場。

●中原黃海指，天水圍居屋天祐苑B座低層16室，實用面積約546方呎，新近於未補價第二市場以360萬元易手，呎價約6,593元，原業主於2024年3月以273萬元買入，持貨約1年帳面獲利87萬元離場，升值約32%。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天盛苑N座低層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，新買家為外區綠表客，表示有親友居於附近，方便照應，未補價第二市場以400萬元購入，呎價約6,154元，原業主於2022年以約406萬購入，轉手帳面蝕約6萬元。

●祥益盤嘉茵指，屯門居屋置樂花園3座低層A室，實用面積約449方呎，兩房間隔，區外公屋租戶，由於家庭入息超標，隨時需要交還公屋，決定升級入市做業主，於已補價自由市場即睇即買，以290萬元購入自住，呎價約6,459元。

●中原王勤學稱，元朗富來花園B座低層8室，實用面積約283方呎，兩房間隔，叫價330萬元，減價33萬元，以297萬元沽出，呎價約10,495元，原業主於2017年4月以282萬元買入，持貨約8年帳面賺15萬元，升值約5.3%。

●中原賴作智表示，粉嶺名都4月暫錄約兩宗買賣，包括6座中層F室，實用面積約395方呎，兩房間隔，叫價470萬元，放盤約一個月內，議價後以420萬元易手，呎價約10,633元，新買家為新移民，已睇樓約半年時間，入市單位自住。

●美聯吳偉文指，粉嶺花都廣場2座中層D室，實用面積約370方呎，兩房設計，早前叫價400萬元放售後，獲用家垂青，雙方經議價後，最終以380萬元易手，呎價約10,270元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑Q座中層5室，實用面積約663方呎，套三房間隔，望樓景，放盤約7個月，叫價660萬元，減價80萬元或約12.1%，未補價第二市場成交價580萬元，呎價約8,748元。

●中原侯惠良稱，沙田欣廷軒4月暫錄約4宗買賣，包括2座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價約635萬元，日前議價後以600萬元獲承接，呎價約15,267元，新買家為上車客。

●中原許秋偉指，火炭駿景園11座中層A室，實用面積約1,039方呎，套三房間隔，叫價約1,150萬元，議價後以1,080萬元沽出，呎價約10,395元，新買家為同區換樓客。

●美聯潘剛毅稱，馬鞍山居屋錦鞍苑A座低層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價480萬元放盤，獲買家零議價承接，呎價約8,664元，新買家為區內首置上車客。

●中原關偉豪表示，將軍澳維景灣畔17座低層C室，實用面積約663方呎，套三房間隔，以853.8萬元易手，呎價約12,878元，原業主於2012年12月以648萬元購入，持貨超過12年帳面可獲利205.8萬元。

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