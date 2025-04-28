差估署3月私宅售價指數跌0.49%　連挫4個月

本港住宅樓價持續下蹤，差餉物業估價署周一(28日)公布的臨時數據顯示，2025年3月私人住宅售價指數報284.2點，按月再下跌約0.49%，已連挫4個月，累挫約2.5%，為2016年7月後的逾8年半新低，今年首3個月已下跌約1.73%。

而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約28.61%。

此外，私人住宅租金升勢持續，今年3月私宅租金指數報193.3點，按月再升約0.1%，連漲4個月累升約0.73%，今年首季已累升約0.42%，走勢繼續跑贏樓價。

3月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位按月跌幅較大。該指數最新報260.7點，按月下跌約0.76%，連挫4個月，累跌約2.54%。首季則累挫約2.32%。

而實用面積約1,075方呎及以下中小型最新報285.6點，按月亦挫約0.45%，也連跌4個月，累跌約2.46%。今年首3個月已下挫約1.65%。

今年3月整體樓價指數回落，惟各區細單位按月樓價走勢各異，據該署臨時數據，上月各區實用面積約431方呎以下單位平均呎價，僅港島區下跌。

該區細戶3月平均每方呎售價跌穿1.2萬港元，最新報約11,437元，按月挫約4.96%，為2014年3月後的約10年最低；今年首季已累挫約4.99%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約491萬元。

至於，九龍區最新平均呎價最新報約10,665元，按月顯著回升約5.21%。今年首3個月已累升約3.35%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約458萬元。

而上月新界區細單位平均每方呎售價亦回升，升穿1萬元水平，每方呎最新報約10,112元，按月上漲約2%；首季也累升約0.82%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約434萬元。