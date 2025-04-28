發改委：5方面舉措穩就業穩經濟　助出口企業規避風險

國新辦就穩就業穩經濟推動高質量發展政策措施有關情況舉行新聞發布會。國家發改委副主任趙辰昕表示，穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措包括5方面內容，包括鼓勵企業積極穩定就業、推動汽車消費擴容等，將注重突出針對性和可操作性，注重增強企業和群眾的獲得感，將成熟一項、出台一項。

在支持就業方面，主要包括鼓勵企業積極穩定就業、加大職業技能培訓力度、擴大以工代賑等支持、加強就業公共服務等舉措。

穩定外貿發展方面，主要包括一業一策、一企一策加大支持力度，幫助出口企業規避風險，擴大服務產品「出海」，鼓勵外資企業境內再投資等舉措。

促進消費方面，主要包括擴大服務消費，強化失能老年人照護，推動汽車消費擴容，構建技能導向的薪酬分配制度等舉措。

積極擴大有效投資方面，主要包括完善消費基礎設施、大力提振民間投資積極性、設立新型政策性金融工具等舉措。

營造穩定發展的良好環境方面，主要包括持續穩定和活躍資本市場、持續鞏固房地產市場穩定態勢、加大對實體經濟的金融支持等舉措。

趙辰昕並表示，下一步發改委將會同有關部門抓好若干舉措的落實，還將常態化、敞口式地做好政策預研儲備，充分做足預案，不斷完善穩就業、穩經濟的政策工具箱，根據形勢變化，及時出台增量的儲備政策。

趙辰昕指，還有豐富的政策儲備和充分的政策空間，將加快實施穩就業穩經濟若干舉措，推動各項政策盡快出台實施，更加注重提高政策落地效率和實施效果，確保直達企業和群眾；與此同時，加力推動既定政策落地見效，包括提振消費專項行動、用好今年國家層面5萬億元人民幣投資資金、加快設立國家創業投資引導基金等，這些政策大部分將在第二季度落地，並不斷強化政策取向一致性，常態化、敞口式做好政策預研儲備，充分備足預案，不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱，根據形勢變化及時出台增量儲備政策。

他稱，不管國際局勢如何變化，將錨定發展目標，保持戰略定力，集中精力辦好自己的事，對實現今年經濟社會發展目標任務充滿信心。