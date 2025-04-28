發改委斥美加徵關稅霸凌霸道　嚴重衝擊國際貿易規則及秩序

國新辦周一(28日)舉行新聞發布會，國家發改委、人力資源社會保障部、商務部、人民銀行等相關負責人介紹穩就業穩經濟推動高質量發展政策措施有關情況。

國家發改委副主任趙辰昕表示，「美國加徵的所謂對等關稅的影響和衝擊，我們認為是波及全球的，大家都在觀察分析應對，他們憑空做牌、霸凌霸道、出爾反爾，讓大家越來越看清一個本質，那就是所謂對等關稅嚴重違背歷史潮流和經濟規律，嚴重衝擊國際貿易規則和秩序，嚴重損害世界各國的正當合法權益，這屬於典型的單邊主義霸凌做法。」

他續指，這一行徑害人害己不得人心，必將以失敗告終。中國是世界上最大的發展中國家，是堂堂正正負責任大國，面對無理濫施關稅，中國毅然站出來，阻止霸權強權，實施系列的有理有力有節的反制措施，不僅是為了維護自身的正當權益，而且是為了維護國際公平正義，維護全球自由貿易體制，維護正常的國際經濟秩序。

他稱，中國將與世界上絕大多數國家站在一起，站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，堅信與世界作對、與真理作對，只會孤立自己，與全球同行，與道義同行，才能贏得未來。