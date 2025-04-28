李偉傑：港股短期窄幅上落　比亞迪350元有支持

港股最近主要在兩萬二附近上落。天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，中美兩國仍有談判空間，相信對市況震盪程度有所紓緩，加上長假期將近，投資情緒未必太過高漲，在欠缺新消息的情況下，港股料維持窄幅波動為主。恒指上方阻力在22,300點，短期支持在21,700點，失守則有機會下試21,400點。他又補充，短期宜留意企業業績對市況的影響。