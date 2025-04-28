李偉傑：港股短期窄幅上落 比亞迪350元有支持
2025年04月28日 11:25
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（Getty Images圖片）
港股最近主要在兩萬二附近上落。天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，中美兩國仍有談判空間，相信對市況震盪程度有所紓緩，加上長假期將近，投資情緒未必太過高漲，在欠缺新消息的情況下，港股料維持窄幅波動為主。恒指上方阻力在22,300點，短期支持在21,700點，失守則有機會下試21,400點。他又補充，短期宜留意企業業績對市況的影響。
比亞迪股份(01211)首季純利按年增長1倍，期內營業收入按年升36%，惟績後股價不升反跌。李指出，公司早前已發盈喜，股價表現已一定反映業績的利好因素，在欠缺新驚喜下，股價短期難免出現沽壓。不過，其盈利表現仍出色，或繼續吸引投資者追捧，料股價跌至350元有支持。
耀才證券金融(01428)公布，阿里巴巴(09988)旗下螞蟻控股以總現金代價28.14億元(即每股3.28元)，收購8.58億股；耀才周一(28日)復牌後一度飆至4.9元。李認為此次交易對耀才證券有利，但股價累升已多，高追宜衡量自身風險，建議等回落至高收購價10%約3.6元附近再吸納更值博。