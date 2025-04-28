萊坊：樓價料今年上半年見底　中小型樓租金續跑贏豪宅

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差餉物業估價署樓價指數反映二手樓價走勢，3月份指數按月下跌約0.5%，今年首三個月累跌約1%。而隨着預算案宣布調減印花稅利好消息，細價樓的表現將會逐漸向好。

美國關稅對全球經濟帶來不確定性，但聯儲局可能於短期內從啟減息以推動經濟，該行維持原有預測，料樓價在2025年上半年見底，下半年會開始好轉，全年樓價料持平至最多約5%增長。

他指出，預料美國今年再減息半厘去刺激經濟，香港亦將跟隨，實際按息有機會回落至3厘以下，高息因素開始逐漸緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。

預計新盤銷情比二手住宅好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少12,000至13,000伙後，才有利樓價回升，以現時銷售步伐，最快在今年第三、四季回落至較低水平。

短期內住宅按月成交將徘徊在4,500至5,000宗水平，預計今年一二手成交量會上升至55,000至58,000宗。

發展商積極去貨，受貨尾囤積影響，相信推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將繼續跑贏豪宅，未來數月住宅租金走勢保持平穩，全年有望再上升約3至5%，創歷史新高。