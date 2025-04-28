發改委：針對無車家庭等重點群體　定向增發購車指標

國家發改委副主任趙辰昕表示，將深入實施提振消費專項行動，並抓緊出台各領域專項的措施，也會指導限購城市，針對長期搖號家庭和無車家庭等重點群體，定向增發購車指標。

趙辰昕在國新辦發布會指出，作為全球第二大經濟體和擁有14億多人口的大國，中國擴大內需有巨大的潛力和空間，而且這都是非常現實的需求。具體的思路辦法也已經明確，提高中低收入群體的收入，大力提振消費，擴大有效投資，做強國內大循環。

建立及實施育兒補貼制度

提振消費方面，近期已下達今年第二批消費品以舊換新的資金，今年前兩批一共下達逾1,600億元(人民幣‧下同)，後續還有1,400億元左右。將根據各地支付的進度，陸續下達。還將建立和實施育兒補貼制度，創設專項再貸款工具，加大對服務消費重點領域和養老產業發展的支持。

擴大投資方面，工業軟件等更新升級已納入兩新政策支持範圍，加快消費基礎設施、社會領域投資，制定實施充電設施倍增行動，還會支持人口規模超過300萬的城市，尤其是特大超大城市建設停車位，力爭6月底前要下達2025年兩重建設和中央預算內投資全部的項目清單。同時設立新型政策性金融工具，解決項目建設資本金不足的問題。

加快建設全國統一大市場

在暢通循環方面，加快建設全國統一大市場，開展為期半年左右的市場准入壁壘清理整治行動，加快出台民營經濟促進法，幫助外貿企業拓內銷，同時加快科技創新和產業創新的深度融合。設立國家創業投資引導基金，推進人工智能與60個重點行業方向、700個基礎場景深度融合。