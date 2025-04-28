銀河國際：星馬投資者對中港股市樂觀

銀河國際證券表示，馬來西亞吉隆坡及新加坡投資者，對中港股市持樂觀態度。該行上周在吉隆坡及新加坡對中國房地產及消費板塊進行線下路演，共會晤約25間機構投資者。雖然中美關稅戰持續，不過逾半數投資者仍對中港股市持建設性或積極態度，結果令人驚喜。

該行指，兩地投資者認同其觀點，中國市場投資吸引力正提升，主要基於Deepseek對中國人工智能(AI)產業的強勁推動作用；中國對民營企業的支持力度加大，如今年3月高層與企業家座談釋放的信號；美國總統特朗普政策不確定性使美國市場投資風險上升；中國或將出台更多政策對沖美國關稅影響。

該行表示，投資者樂見中國房地產自去年9月政策組合拳出台後逐步企穩，但擔心美國加徵關稅可能通過買家信心、就業市場等渠道衝擊復甦持續性。此外，目前回暖情況僅集中於一線城市，低能級城市樓市仍疲軟。部分投資者對政府收購開發商存量房進度緩慢表示失望。

該行預期，中國需要進一步減息帶動房貸利率下調；降低新房首付比例；加速推進政府收購出險房企存量房政策落地等作為支持。