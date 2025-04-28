利嘉閣：樓市乏利好　料樓價指數次季難扭跌勢

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場缺乏利好消息，加上關稅戰纏擾不休，差餉物業估價署樓價指數首季跌約1.73%，料次季仍難扭跌勢，只冀跌幅得以收窄。

該署數據顯示，3月份私宅售價指數報284.2點，較2月再跌約0.49%，連跌四個月累跌約2.5%，創逾8年半新低。較2021年9月歷史高位累跌約28.61%。

按月統計，3月樓價指數跌幅輕微收窄至約0.49%，主要反映2月下旬及3月上旬的市況略有改善，交投顯著反彈，惟價格仍然低企，主要受一手新盤持續以低價開售牽制，二手業主加價乏力，樓價續跌。

他指出，展望4月，3月下旬市況尚算不俗，惟旺市不旺價，加上踏入4月初後，中美關稅戰愈演愈烈，環球股市及港股更加一度急瀉，窒礙市場氣氛，或令4月樓價跌幅再次擴大至0.8%水平。

不過，近日關稅戰似有放緩迹象，加上若美國能提早在5月或6月減息，對樓市有一定支持，盼令樓價在5月跌幅收窄，並在6月橫行，惟次季樓價仍料再跌約1.3%，上半年樓價或跌約3%。

至於租金走勢方面，預期會繼續與樓價背馳，差估租金指數按月再升約0.1%，連升四個月共約0.73%，創近6個月高位，反映租務市場穩中趨升。專才魚貫到港，加上留學生最快在今季中後期開始物色租盤，預期今季租金將有約1.71%增長，上半年看升約2.13%。