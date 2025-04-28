勝利證券獲證監會批准兩大虛擬資產服務

本港券商勝利證券宣布，取得香港證監會2項重要虛擬資產業務批准，包括可向零售和專業投資者提供虛擬資產全權委託帳戶管理服務(Discretionary Account Management Services，DAMS)，根據證監會合適性規定，投資虛擬資產現貨、期貨和期權，是首家獲得該業務准許的券商。

該行能夠通過包括Binance FZE和Deribit FZE在內的多個全球交易量最大的虛擬資產及虛擬資產衍生品交易所，提供虛擬資產全權委託帳戶管理服務。另獲准向專業投資者分銷以實物申購及結算的虛擬資產結構化產品，當產品到期時，實物結算虛擬資產結構性產品的發行人將向勝利證券的客戶交付現貨虛擬資產。

勝利證券副行政總裁陳沛泉表示，有關服務將大幅降低投資者跨市場轉換資產的成本與時間門檻，為加密貨幣持有者提供無縫連接傳統金融產品的渠道，虛擬資產結構性產品靈活的投資特性，亦可助投資者在市場波動中把握機會。

他指出，虛擬資產市場的專業化是未來趨勢，公司的全權委託服務將嚴格遵循證監會監管框架，結合量化分析與市場洞察，為投資者創造長期價值。