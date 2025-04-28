BEACON PEAK夥美聯推置業優惠　擬短期開放現樓會所

世茂集團旗下子公司傲成銷售及市場策劃總監汪子恩表示，項目至今售出3伙，皆為本地客，買家已經收樓。稍後會對外開放現樓會所，以供準買家參觀，期望把握五一長假期的時機，吸引內地客源。他認為，關稅戰之下，本港一手市場交投持續，其他新開賣的樓盤銷情熾熱，故對後市審慎樂觀，豪宅市況可看高5至10%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由即日起至5月15日，透過該行選購項目一手住宅的首3名買家，可獲贈價值約38,888港元的「千足黃金」，優惠合共總值逾11.6萬港元。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，最新為項目買家提供「置業易H按優惠」的按息全期低至銀行同業拆息 (H)加1.3厘，上限為最優惠利率(P) 減1.75厘，現P為5.25厘，封頂息率為3.5厘，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。