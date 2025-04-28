新光中心兩房購投資者480萬購入　呎價跌穿1.2萬元

二手業主持續減價出貨，黃大仙新光中心兩房單位，放盤約1個月，降價20萬元，獲投資者以480萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原歐陽樂表示，薄扶林碧瑤灣19座頂層連天台戶，實用面積約906方呎，套兩房連約760呎天台，叫價1,680萬元，現以1,388萬元連車位成交，呎價約15,320元，新買家為同區客。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富澤花園富邦閣低層A室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望樓景，原先叫價868萬元，成交價758.8萬元，期間大幅減價109.2萬元，減幅達約12.6%，呎價約11,674元。

●中原林志達稱，北角半山景愉居高層A室，實用面積約1,122方呎，套三房連工人房間隔，擁煙花海景，3月叫價3,000萬元，新近以2,530萬元成交，呎價約22,549元，新買家為同區換樓客。

●中原鄭俊輝指，筲箕灣居屋愛蝶灣7座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場叫價500萬元，以460萬元成交，呎價約9,504元，新買家為同區用家。

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九龍區

●香港置業陳子麟表示，黃大仙新光中心1座中層H室，實用面積約412方呎，兩房間隔，叫價500萬元放售1個月後，吸引投資者洽詢，雙方經議價後以480萬元易手，呎價約11,650元。

●美聯楊錦河指，紅磡都會軒2座高層9室，實用面積約474方呎，兩房間隔，叫價728萬元，放售約4個月，近期獲區外換樓客洽詢，睇樓僅1次，議價後以681萬元成交，呎價約14,367元。

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新界區

●中原關偉豪表示，將軍澳日出康城LP6 2座中層A室，實用面積約867方呎，套三房間隔，另設工人套房，享海景，以1,155萬元易手，呎價約13,322元，原業主於2018年10月以1,379.7萬元購入，近7年帳面蝕224.7萬元，貶值約16%。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳維景灣畔13座中層H室，實用面積約503方呎，兩房間隔，原先叫價768萬元，外區客議價至730萬元成交，呎價14,513元，原業主於2021年以約900萬元買入，約4年帳蝕170萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳公屋翠林邨彩林樓高層12室，實用面積約490方呎，望山景，去年11月於未補價第二市場叫價220萬元，累減42萬元，剛以178萬元成交，呎價約3,633元，原業主於2006年11月以約22.2萬元購入。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣傲瀧19座地下戶，實用面積約893方呎，套三房間隔，連約199方呎花園，放盤叫價1,200萬元，累減62萬元，以1,138萬元成交，呎價約12,744元，原業主於2018年6月以1,823萬元購入，帳面勁蝕685萬元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山海濤居3座中層B室，實用面積約644方呎，套三房間隔，議價後以758萬元易手，呎價約11,770元，新買家為用家，原業主於1996年以374萬元購入單位。

●美聯呂劍偉表示，火炭駿景園1座高層D室，實用面積約1,041方呎，三房間隔，叫價約1196萬元，並獲同區客鍾情，議價後以1,160萬元成交，呎價約11,143元，原業主於2014年以約960萬元購入。

●中原麥偉成稱，粉嶺及上水4月暫錄約73宗二手買賣，按月跌約2成，粉嶺瓏山1號低層2A室，實用面積約825方呎，套三房間隔，叫價約1,000萬元，議價後以850萬元易手，呎價約10,303元，新買家為外區換樓客。

●美聯吳偉文指，粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna D座中層18室，實用面積約310方呎，一房設計，叫價370萬元，議價後以360萬元成交，呎價約11,613元，原業主於2022年以約451萬元購入，持貨約3年帳面虧損約91萬元，貶值約20%。

●中原賴作智表示，北區高爾夫．御苑4月暫錄3宗買賣，包括7座中層J室，實用面積約27方呎，開放式間隔，2021年放盤時叫價約470萬元，經多番調整叫價，議價後連租約以270萬元易手，呎價約9,747元，原業主持貨約8年，帳蝕約157萬元，貶值約36.8%。

●中原王勤學指，過去周末元朗區只錄得約3宗二手買賣，包括YOHO Town 7座中層D室，實用面積約423方呎，兩房間隔，叫價517萬元，減價2萬元，以515萬元沽出，呎價約12,175元，新買家為上車客。

●中原指，元朗譽88第2座中層F室，實用面積約463方呎，兩房間隔，叫價528萬元，減價13萬元，以515萬元沽出，呎價約11,123元，原業主於2013年2月以441.5萬元一手買入，帳面獲利73.5萬元。

●利嘉閣陳庭豐表示，元朗尚柏中層E室，實用面積約285方呎，一房連開放式廚房設計，叫價300萬元，區內客計劃購入物業投資，議價後以287萬元連租約購入，呎價約10,070元，預計租金回報高逾4.4厘，一手原業持貨約半年，帳面獲利約16.4萬元。

●中原鍾宏遠稱，屯門4月累錄約103宗二手買賣，大興花園2期9座高層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，叫價450萬元，單位有裝修，區內租客即睇即買，減價55萬元，以395萬元成交，呎價約8,837元。

●中原林恩信指，荃灣4月二手買賣逼近100宗，海之戀6座低層A室，實用面積約753方呎，套三房間隔，2月叫價1,350萬元，減價120萬元，以1,230萬元沽出，呎價約16,335元，較1月份同類型單位做價低近7%。

●中原陳偉業表示，東涌4月累錄約21宗二手買賣，較上月跌超過6成，過去周末只錄約3宗，東堤灣畔3座低層C室，實用面積約803方呎，套三房套房連儲物房間隔，叫價760萬元，外區外籍換樓客議價後以710萬元購入，呎價約8,842元。

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