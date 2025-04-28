美股道指漲191點　DoorDash股價微升

美股3大指數周一早段向好，道指升191點，報40,305點；標指升15點，報5,541點；納指升36點，報17,419點。港股夜期報22,039點，升67點，高水67點。

美國的關稅政策依然是市場焦點，特別是在政策朝令夕改、搖擺不定的情況下，經濟前景亦愈發轉差。前白宮國家經濟委員會主任、於特朗普第一屆任期中擔任特朗普經濟顧問的科恩(Gary Cohn)警告，關稅的影響將會在5月底開始正式顯現，又謂消費者信心已亮起紅燈，但預期聯儲局不會輕易減息救市。

科恩的預測，是基於貨物運輸與分銷的時間所得。他指出，到5月底，關稅將在全國範圍內對消費品的供應及價格構成衝擊，對低收入群體的影響尤為明顯，因為他們通常缺乏儲蓄，要把大部分的收入都用於購買商品。

曾經是華爾街資深銀行家，擔任過高盛集團總裁的科恩坦言，市場不應期望聯儲局出手減息，因為關稅本身會帶來通脹壓力，即便只是單次的影響，但在經濟「不可預測」、「潛在影響不確定」的情況下，當局沒有理由於此刻放寬貨幣政策。

企業消息方面，美國外賣配送平台DoorDash此前宣布收購英國同業戶戶送(Deliveroo)，作價為27億英鎊。DoorDash於美的股價早段曾升0.61%；而Deliveroo於英國的股價則曾升逾16%。

達美樂比薩(Domino's Pizza)亦公布上季業績，期內收入為11.12億美元，按年升2.53%；淨利潤按年升18.93%至1.49億美元。該公司上季於美國的同店銷售按年下跌0.5%，遠遜市場預期；而其他國際地區的同店銷售則增長3.7%(撇除匯率影響)。從數據可見，儘管整體收入仍錄得增長，但美國消費者似乎在餐飲開支方面變得更加審慎。達美樂股價早段曾跌1.78%。