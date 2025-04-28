新盤周一錄20宗成交　康城餘貨盤售2伙四房大戶

一手市場於周一(28日)錄得約20宗成交，當中不乏特色單位。大埔白石角現樓項目有連花園特色戶以1,674萬元重新售出，買家可獲約15%現金回贈。日出康城餘貨盤接連售出兩伙四房大單位，單日吸金6,270萬元。

●西沙SIERRA SEA特色戶呎售約17,524元

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房呎售約32,281元

●佐敦高臨聯同五大代理推送金幣優惠

稅優惠擴展至所有標準單位，同時夥拍五大地產代理推出送金幣優惠。資本策略地產執行董事何樂輝表示，由5月1日起至5月18日，經中原地產、美聯物業、利嘉閣地產、香港置業及世紀 21，購入項目兩房或三房單位的首5名合資格買家，分別可獲贈一安士金幣兩枚或三枚。

●九龍半山BEACON PEAK夥代理推按揭優惠

●元朗朗天峰頂層特色戶雙破頂價沽

●日出康城LP10連沽兩伙四房 單日吸金6,270萬

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，今(28日)通過招標售出兩伙四房單位，單日吸金6,270萬元。包括2A座43樓A室，為實用面積1,517方呎，採四房雙套間隔，連同1個車位以3,260萬元售出，呎價約21,490元。

●大埔林海山城三房成交價1,473萬

●何文田站瑜一‧天海月內累沽105伙

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周一(28日)再錄招標成交，自本月初以現樓形式重啟銷售至今累售105伙，總成交金額約12.3億元。項目最新售出的單位為第2B座21樓C室，實用面積522方呎，屬兩房梗廚間隔，成交價1,363.36萬元，呎價約26,118元，可望及西九龍海景。據了解，買家為本地家庭客。

●內地投資者斥392萬購屯門凱和山一房

●啟德海灣第1期單日沽兩伙

●黃竹坑站海盈山兩房連儲物室售1,430萬

●大埔雲滙第2期特色戶1,674萬元重新售出

●馬頭角瓏碧單日沽兩伙一房