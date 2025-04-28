新盤周一錄20宗成交 康城餘貨盤售2伙四房大戶
2025年04月28日 21:52
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一手市場於周一(28日)錄得約20宗成交，當中不乏特色單位。大埔白石角現樓項目有連花園特色戶以1,674萬元重新售出，買家可獲約15%現金回贈。日出康城餘貨盤接連售出兩伙四房大單位，單日吸金6,270萬元。
●西沙SIERRA SEA特色戶呎售約17,524元
新界焦點樓盤續錄承接。新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周一(28日)通過招標售特色單位，為Aqua Avenue第3座的29樓C室，為實用面積701方呎，採三房間隔，外連58方呎平台及484方呎天台，成交價逾1,228.4萬元，呎價約17,524元。項目至今累售324伙，總成交金額逾17.3億元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房呎售約32,281元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周一(28日)沽出2座19樓C室，實用面積764方呎，兩房間隔，成交價2,466.3萬元，呎價約32,281元。該盤於9日內共錄3宗成交。發展商表示，項目至今累售111伙，總套現近 94億元。
●佐敦高臨聯同五大代理推送金幣優惠
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周一(28日)公布，將代繳從價印花
稅優惠擴展至所有標準單位，同時夥拍五大地產代理推出送金幣優惠。資本策略地產執行董事何樂輝表示，由5月1日起至5月18日，經中原地產、美聯物業、利嘉閣地產、香港置業及世紀 21，購入項目兩房或三房單位的首5名合資格買家，分別可獲贈一安士金幣兩枚或三枚。
●九龍半山BEACON PEAK夥代理推按揭優惠
世茂集團(00813)發展的九龍半山BEACON PEAK，周一(28日)公布部署短期內對外開放現樓會所，最新夥拍美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供置業及按揭優惠。世茂集團旗下子公司傲成銷售及市場策劃總監汪子恩表示，項目至今售出3伙，皆為本地客，買家已經收樓。稍後會對外開放現樓會所，以供準買家參觀，期望把握五一長假期的時機，吸引內地客源。
●元朗朗天峰頂層特色戶雙破頂價沽
嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，周一(28日)招標售出頂層特色戶，成交價及呎價再次刷新項目新高紀錄。上述為第2座27樓A室頂層特色戶，實用面積679方呎，採三房一套房連梗廚及儲物室間隔，客廳外連202方呎平台，可直達363方呎天台，成交價1,188.25萬元，呎價為17,500元，買家可享有一個車位的認購權。
●日出康城LP10連沽兩伙四房 單日吸金6,270萬
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，今(28日)通過招標售出兩伙四房單位，單日吸金6,270萬元。包括2A座43樓A室，為實用面積1,517方呎，採四房雙套間隔，連同1個車位以3,260萬元售出，呎價約21,490元。
●大埔林海山城三房成交價1,473萬
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，今(28日)錄得3座3樓B室的成交，單位實用面積1,160方呎，採三房間隔，設私人升降機大堂，成交價1,473.2萬元，呎價為12,700元，買家採用先租後買計劃入市，並可享有租金回贈優惠。
●何文田站瑜一‧天海月內累沽105伙
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周一(28日)再錄招標成交，自本月初以現樓形式重啟銷售至今累售105伙，總成交金額約12.3億元。項目最新售出的單位為第2B座21樓C室，實用面積522方呎，屬兩房梗廚間隔，成交價1,363.36萬元，呎價約26,118元，可望及西九龍海景。據了解，買家為本地家庭客。
●內地投資者斥392萬購屯門凱和山一房
個別新界上車盤交投明顯加快。路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周一(28日)增加1宗成交，月內暫沽約45伙，並套現約1.91億元。項目是日最新售出第1座17樓H室，實用面積412方呎，採一房連開放式廚房設計，成交價392.09萬元，呎價約9,517元。據悉，買家為內地投資客。
●啟德海灣第1期單日沽兩伙
由嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，今(28日)連沽兩伙，共涉逾1,741萬元。包括2A座5樓B室，實用面積536方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價991.5萬元，呎價約18,498元。
●黃竹坑站海盈山兩房連儲物室售1,430萬
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，今(28日)以1,430.52萬元售出第2B座20樓C室，為實用面積629方呎的兩房連儲物室單位，呎價約22,743元。
●大埔雲滙第2期特色戶1,674萬元重新售出
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，周一(28日)通過招標重新售出10座地下A1室特色戶，為實用面積782方呎，採三房連儲物室間隔，外連638方呎花園，最新成交價1,674.3萬元，呎價約21,410元，買家另可享4%特別現金回贈、5%科研專才/學術人才現金回贈、5%提前付清樓價現金回贈。資料顯示，該單位曾於2018年以1,810.98萬元沽出，其後遭終止交易，現時撇除回贈外，做價亦較近7年前低約7.5%。
●馬頭角瓏碧單日沽兩伙一房
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，今(28日)通過招標連沽兩伙一房單位，包括16樓F室，為實用面積285方呎，成交價536.6萬元，呎價約18,828元。同時，該單位對落一層的15樓F室，面積及開則相若，以535.1萬元售出，呎價約18,775元。