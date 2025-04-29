東方日報B1：華連出5招　穩就業經濟

內地將推對個人加大就業補貼支持的政策，以改善失業率。

內地的五一長假期本周四開始，景氣展望關係到消費信心，故此前內地多個部委推出5招「穩就業、穩經濟」措施。國務院新聞辦公室周一(28日)舉行發布會，涵蓋發改委、人社部、商務部乃至中國人民銀行代表列陣，就促消費、有效投資、支持就業、穩外貿和穩定股市樓市的方向着墨。其中較矚目的措施是重申加快設立國家創業投資引導基金，以及針對無車家庭等重點群體「定向增發購車指標」，反映在中美貿戰未平息下，中央繼續加大對實體經濟的支援，做足準備應對中美談判形勢一旦急轉直下的衝擊。

國家發改委副主任趙辰昕提及，當局對實現今年經濟社會發展目標仍「充滿信心」，並指內地首季的汽車、家電、數碼產品、家裝廚衞、電動自行車5大類消費品「以舊換新」銷售額逾5,000億元人民幣(下同)，而且內地近期已經下達第二批消費品「以舊換新」資金，今年首兩批金額合共逾1,600億元，後續還有1,400億元，下達進度將根據各地支付的表現。

他又稱，以中國逾13億人口計，民眾對汽車、家電等主要品類，依照正常更新周期，每年已能創造數萬億元的需求。除了耐用消費品，民眾對文娛、旅遊、體育等服務消費需求同樣龐大，並估計上述投資設備更新每年將超過5萬億元。

除了推動消費，內地也擴大投資穩住經濟。其中，工業軟件等更新升級已納入「兩新」(新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新)政策支持範圍，未來還會支持人口規模逾300萬的城市，包括在特大超大城市建設停車位，同時設立新型政策性金融工具，解決項目建設資本金不足的問題。

人行副行長鄒瀾補充指，人行將持續加大金融資源的要素投入，適時降準降息，保持流動性充裕，為民營企業發展營造良好的貨幣金融環境，精準加力穩外貿，指導金融機構對外貿依存度高、暫時遇到困難、產品有競爭力的中小企業，不抽貸、不斷貸，保障合理融資需求。至於近期市場單一資產變動對中國外儲也影響有限。

在穩定外貿發展方面，措施主要包括幫助出口企業規避風險、擴大服務產品「出海」，以及鼓勵外資企業境內再投資等舉措。商務部副部長盛秋平又派「定心丸」，指今年內地外貿面對的風險明顯增多，但4月以來出口延續平穩增長態勢。

另近年內地不少年輕人寧願「躺平」不就業，整體失業率又持續高企，人力資源社會保障部副部長俞家棟表示將加快推出增量政策，對企業加大擴崗支持，對個人加大就業補貼支持，對受關稅影響較大的企業提高失業保險穩崗返還比例等。整體而言，今年首季就業形勢總體穩定，中國城鎮新增就業308萬人，按年增加5萬人。

誠然，近期中央縱使接二連三公布不少扶持經濟措施，惟對A股而言卻是「好消息出貨」居多，觀乎今次也不例外。周一滬深兩市同樣下跌，滬綜指跌6點或0.2%，收報3,288點，連跌兩日；深成指跌61點或0.62%，報9,855點。兩市成交合計縮減至1.05萬億元。

此外，人行開展2,790億元7天期逆回購操作，公開市場單日淨投放1,030億元，為連續第二日淨投放。同日人民幣兌每美元中間價報7.2043，按日升23點子，離岸價在7.28至7.3算上落，在岸價下午4點半收報7.2995，按日跌163點子，較夜盤收盤跌133點子。