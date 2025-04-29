鄧建初：股民為何經常由贏變輸？

初哥幸獲老友C君推薦，順利在今年初出版了財經股票書「初哥教路 浸浴缸 高低槓」。

三百多篇文章中，屢次提及股民贏錢方法及輸錢的原因。開場篇是股壇名句「六親不認」，真人真事，所謂唔熟唔食，天下哪有免費午餐？不做功課，只靠聽朋輩中流傳的消息股便趨之若鶩，就算得嘗甜頭，往後信心大增，加大注碼輸得更慘。

莊家大戶用「溫水煮蛙」的方法，請君入甕，成功率甚高。老友W君曾引述他認識的大戶語錄：「散戶不夠我玩罷了」，所以在股場馳騁的首要條件，除非是熟悉莊家大戶的套路，適時上車落車，否則切忌聽小道消息而冒風險接火棒。

香港與內地股民炒法截然不同，前者喜採用「李佛摩爾追市炒」的方式，原因是短期見功，看來較易贏錢，唯長線並無防守能力，回調幅度可以極深，更甚者是一瀉如注，永不翻身，所以只適合精於基本及圖表分析的股民才能勝任。而後者則是採用巴菲特「趁低吸納、愈跌愈買」的溝股方法，與巴菲特不同之處，是北水不會長相廝守，如有一定利潤時會先行食胡，炒法有如體操「高低槓」般有相近之處，好處是可玩多鋪。

然而，要學懂巴菲特之選股方式才可大派用場，否則揀着一些基本面已變壞的股票，變成注注皆輸，永無翻身之日，內地房地產股就是經典例子。唯一方法是做好風險管理，利用圖表分析趨吉避凶，勢頭不對時立即進行止蝕。

至於「浸浴缸」之浴缸理論炒法，是較難掌握其精髓，要靠多年炒股經驗，勤做盤後功課才能開竅。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)